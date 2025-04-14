Beşiktaş, Kartal Yuvası'nın 2025-2026 Sonbahar - Kış koleksiyonunu düzenlenen defile ile tanıttı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen defileye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, Kartal Yuvası bayii temsilcileri ve basın mensupları katılım sağladı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Lansmanda açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, şu şekilde konuştu:

Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Toygun bey, ilk günden itibaren kendi işinden daha fazla ve hassas bir disiplin göstererek bu işi sırtladı. Beşiktaş'ın tedarikçilere hiç borcu yok. Bayilerden gelen talepler yerine getirilmiş durumda. Kulübümüz sizlere desteğini esirgemeyecek. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Güzel günler geçirmiyoruz. Elimizdeki kadroyla takımı en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir hikayeye geleceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz. Bu işi Beşiktaş siyasetiyle yapmayacağız. Hiçbir zaman yakınlığa göre yol yürümeyeceğiz. Beşiktaş’a emek veren ve bu camiadan ekmek yiyen ve aynı zamanda bunu hak eden insanlarla çalışacağız. Uzun zamandır devam eden mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla iletişim halinde olacağız.