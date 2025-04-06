Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KONUK OLACAK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor