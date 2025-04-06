Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KONUK OLACAK
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış