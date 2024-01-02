Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürdü Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, kritik mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçlarla sona erdi.

Hazırlıklar sürecek

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)