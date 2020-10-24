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    Beşiktaş'ta Kerem Kalafat mercek altında

    Beşiktaş'ın gelecek adına çok umutlu olduğu sağ bek Kerem Kalafat'ın performansı hafta hafta mercek altına alınıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 14:09
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    Beşiktaş'ta Kerem Kalafat mercek altında

    Beşiktaş'ın çeşitli takımlara kiraladığı oyuncular arasında gelecek adına çok umutlu olduğu sağ bek Kerem Kalafat'ın performansı hafta hafta mercek altına alınıyor.

    GELECEK SEZON ALTERNATİF SAĞ BEK OLMASI İSTENİYOR

    Rezerv ligin olmaması, bazı alt yaş gruplarının sıkıntıları olması nedenleriyle bünyesindeki gençlerini kiralık gönderen yönetim, Kalafat'ı, önümüzdeki sezon sağ bekin alternatifleri arasında tutmak istiyor.

    Hem tecrübeli hem de genç isimlerle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı idareciler, Rıdvan ve Ersin gibi, kiraladığı gençlerden bazılarını takıma monte etmeye çalışacak. Giresunspor'un, Adanaspor ile oynadığı maçta ilk on birde görev alan Kerem'in performansı, teknik heyeti de memnun etti.

    Beşiktaş ta Kerem Kalafat mercek altında #1

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