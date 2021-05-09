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    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou düz koşulara başladı

    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou düz koşulara başladı

    Beşiktaş'ta düz koşulara başlayan NKoudou, Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 15:44
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    Galatasaray'a 3-1 yenilen şampiyonluk yolunda yara alan lider Beşiktaş, 11 Mayıs Cumartesi 20.30'da Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Galatasaray derbisinde forma giyemeyerek maçı tribünden takip eden  NKoudou, düz koşulara başladı.

    KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAHADA

    Böylece NKoudou, Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

    Beşiktaş ta Kevin N Koudou düz koşulara başladı #1

    ATIBA CEZALI

    Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Kanadalı oyuncu, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

    Beşiktaş ta Kevin N Koudou düz koşulara başladı #2

    BEŞİKTAŞ EKSİKLERLE MÜCADELE EDİYOR

    Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin N’Koudou ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmamıştı.

    N’Koudou dışında diğer oyuncuların Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor.

    Beşiktaş ta Kevin N Koudou düz koşulara başladı #3

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