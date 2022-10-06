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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou müjdesi
- 06.10.2022 - 13:53
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Ismael'in antrenmanda hücum varyasyonları üzerinde durması dikkati çekti.
Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
N'Koudou geri döndü
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Atiba'nın tedavisi devam ederken, sakatlık yaşayan Salih Uçan ise antrenmanda yer alamadı.
Siyah-beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına, 7 Ekim'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş, son taktik çalışmayı yaptıktan sonra Giresun'a gidecek.