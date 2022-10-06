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    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou müjdesi

    Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi hazırlıklar sürüyor. Formda isimlerden Kevin N'Koudou'nun takıma dönmesi moralleri yerine getirdi.
    • 06.10.2022 - 13:53
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    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou müjdesi

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Ismael'in antrenmanda hücum varyasyonları üzerinde durması dikkati çekti.

    Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

    Beşiktaş ta Kevin N Koudou müjdesi #1

    N'Koudou geri döndü

    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Atiba'nın tedavisi devam ederken, sakatlık yaşayan Salih Uçan ise antrenmanda yer alamadı.

    Siyah-beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına, 7 Ekim'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş, son taktik çalışmayı yaptıktan sonra Giresun'a gidecek.

    Beşiktaş ta Kevin N Koudou müjdesi #2


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