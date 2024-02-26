Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı Türkiye Kupası'nda evinde Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

İstanbulspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, yarın kampa girecek

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)