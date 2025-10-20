Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 15:18
  • Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.
  • Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

