Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.
- Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.