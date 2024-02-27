Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını noktaladı.

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Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Konyaspor ile oynayacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışması olarak gerçekleşti.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

İki takım yarı final için mücadele edecek

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası çeyrek finalinde, yarın saat 20.45’te Dolmabahçe'de Konyaspor ile karşılaşacak.