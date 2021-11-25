Euro
13.6081
2.09%
Dolar
12.1122
1.89%
Altın
701.22
2.59%
Borsa
1.831
1.02%
Bitcoin
703.712
-4.02%
BTXN Coin
37.01
45.19%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Beşiktaş'ta kötü tablo devam ediyor

    Beşiktaş'ta kötü tablo devam ediyor

    Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan, Süper Lig'de de 3 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ta, tablo oldukça kötü. Siyah-beyazlılar oynadıkları 11 maçın 9'unu kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş’ta kötü gidişat devam ediyor... Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalan ve en son 3 hafta evvel derbide Galatasaray'ı deviren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de istediğini alamadı.

    Siyah-beyazlılar C Grubu 5. maçında Hollanda devi Ajax'a da 2-1 mağlup olurken, Devler Ligi’nde henüz puanla tanışamadı.

    Beşiktaş ta kötü tablo devam ediyor #1

    SON 11 MAÇTA 2 GALİBİYET

    Böylece Beşiktaş, oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Sivasspor ve Galatasaray'ı yenen siyah-beyazlılar, Ajax ve Sporting Lizbon'a iki kez olmak üzere; Altay, Başakşehir, Hatay, Trabzonspor ve Alanya'ya boyun eğdi.

    Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

    Beşiktaş ta kötü tablo devam ediyor #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir