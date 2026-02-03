Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'ye özel terapi

Beşiktaş'ta teknik heyet, Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra kırmızı kart gören Kristjan Asllani ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 10:07
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'ye özel terapi
  • Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü.
  • Teknik heyet, bu olayın ardından Asllani ile özel bir görüşme yaparak moral verdi.
  • Sergen Yalçın, oyuncuyu destekleyici bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlılarda teknik heyet, bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

TEKNİK HEYET ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Asllani'nin moralinin bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı antrenörler, Arnavut futbolcuya moral verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından, "Asllani... Adam 150 tane maç oynamış, kırmızı kartı yok, 5 dakikada kırmızı kart gördü. Oluyor oyun içerisinde." demişti.

Eshspor Haberleri