Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'ye özel terapi

- Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü.
- Teknik heyet, bu olayın ardından Asllani ile özel bir görüşme yaparak moral verdi.
- Sergen Yalçın, oyuncuyu destekleyici bir açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılarda teknik heyet, bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
TEKNİK HEYET ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Asllani'nin moralinin bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı antrenörler, Arnavut futbolcuya moral verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından, "Asllani... Adam 150 tane maç oynamış, kırmızı kartı yok, 5 dakikada kırmızı kart gördü. Oluyor oyun içerisinde." demişti.