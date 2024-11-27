Beşiktaş'ta kriz: Asbaşkan Onur Göçmez istifa etti

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Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken Asbaşkan Onur Göçmez, bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini, yazılı olarak kulübe gönderdi.

GECE YARISI İKİ AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.