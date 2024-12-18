Beşiktaş'ta krizin adı futbolcular: Sahipsiz kaldık

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Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor’a yenilen Beşiktaş, zirveden uzaklaşıp Avrupa umutlarını da yitirme noktasına geldi.

Siyah-beyazlıların bu noktaya gelmesinde saha dışındaki sorunlar önemli rol oynuyor. Takımda maaşların geç ödenmesi, gruplaşmalar ve isteksizlik gibi problemler baş gösterdi. Afrikalı, Portekizli ve yerli futbolcuların kendi aralarında gruplaştığı, takım içinde ortak bir aidiyet duygusunun kaybolduğu öğrenildi.

"SAHİPSİZ BIRAKILDIK"

Futbolcuların, özellikle son bir ayda yaşananlar nedeniyle kulübün yönetime dair sorunlarına tepki gösterdiği ifade ediliyor.

Adana Demirspor maçının ardından Salih Uçan’ın yaptığı, “Söylenecek çok şey var ama sezon sonu konuşulur. Biz içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok.” açıklaması, Ümraniye’de huzurun kalmadığını gözler önüne serdi.

AYRILIKLAR VE OPERASYONLAR KAPIDA

Sezonun bu noktasında oyunculardan bazıları ayrılık sinyali verirken, devre arası transfer döneminde büyük bir operasyon yapılması planlanıyor. Ancak bu süreçte yönetim değişikliği ihtimali, transfer sürecinin nasıl işleyeceğine dair belirsizlik yaratıyor.

Yeni yönetimin göreve gelmesi halinde, Serdar Topraktepe’nin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.