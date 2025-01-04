Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Sivasspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN, ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale maçla devam etti.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.