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Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'e faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 20:19
- Güncelleme : 29.11.2020 - 20:28
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Oldukça tempolu geçen maçta konuk ekip Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü.
2. SARI KARTTAN ATILDI
Gökhan Gönül'e faul yapan Kanadalı futbolcu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)