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    Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü

    Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'e faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 20:19
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 20:28
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    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Oldukça tempolu geçen maçta konuk ekip Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü.

    2. SARI KARTTAN ATILDI

    Gökhan Gönül'e faul yapan Kanadalı futbolcu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Beşiktaş ta Larin kırmızı kart gördü #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Beşiktaş ta Larin kırmızı kart gördü #2

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