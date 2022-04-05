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    Beşiktaş'ta Larin'e ceza kesilecek

    Beşiktaş'ta Larin'e ceza kesilecek

    Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:20
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    Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü.

    PARA CEZASI KESİLECEK

    Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetim oyuncuya 50 bin euro para cezası verecek.

    Konuyla ilgili olarak planın hayata geçirilmesi için teknik ekibin son raporu bekleniyor.

    SÖZLÜ UYARI DA YAPTI

    Valerien Ismael'in bu konuda futbolcuları disiplinli bir şekilde yönettiği biliniyor.

    Gereksiz kırmızı kart gören oyunculara karşı ceza veren bir teknik adam olan Fransız isim, ayrıca Kanadalı futbolcuya sözlü olarak da uyarıda bulundu.

    Beşiktaş ta Larin e ceza kesilecek #1

    Beşiktaş ta Larin e ceza kesilecek #2


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