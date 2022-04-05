Beşiktaş'ta Larin'e ceza kesilecek

Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü.

Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü.

PARA CEZASI KESİLECEK

Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetim oyuncuya 50 bin euro para cezası verecek.

Konuyla ilgili olarak planın hayata geçirilmesi için teknik ekibin son raporu bekleniyor.

SÖZLÜ UYARI DA YAPTI

Valerien Ismael'in bu konuda futbolcuları disiplinli bir şekilde yönettiği biliniyor.

Gereksiz kırmızı kart gören oyunculara karşı ceza veren bir teknik adam olan Fransız isim, ayrıca Kanadalı futbolcuya sözlü olarak da uyarıda bulundu.