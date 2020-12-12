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- Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı
Yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıklar bulunan Gökhan ve Hasic ile kadroda düşünülmeyen Ljajic kafileye dahil edilmedi.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 13:00
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Beşiktaş, yarın deplasmanda lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bugün şehre harekete edecek olan siyah-beyazlılarda, Alanya kafilesi belli oldu.
LJAJIC YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Ajdin Hasic ile kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic kadroda yer almadı.