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    Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı

    Yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıklar bulunan Gökhan ve Hasic ile kadroda düşünülmeyen Ljajic kafileye dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 13:00
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    Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı

    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Beşiktaş, yarın deplasmanda lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bugün şehre harekete edecek olan siyah-beyazlılarda, Alanya kafilesi belli oldu.

    LJAJIC YOK

    Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Ajdin Hasic ile kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic kadroda yer almadı.

    Beşiktaş ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı #1

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