Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Hasic kadroya alınmadı

Yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıklar bulunan Gökhan ve Hasic ile kadroda düşünülmeyen Ljajic kafileye dahil edilmedi.