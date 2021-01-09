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Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı

Yarın (pazar) deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kafileye dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Ghezzal ise kadroya alındı.