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    Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı

    Yarın (pazar) deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kafileye dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Ghezzal ise kadroya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 13:25
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    Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    Zorlu maç öncesi şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, kafileye dahil edilen isimler açıklandı.

    Beşiktaş ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı #1

    3 EKSİK VAR

    Kartal'da, sakatlıkları bulunan Ljajic, Gökhan Töre ve Mensah kadroda yer almadı.

    Açıklanan kamp kadrosu şu şekilde:

    Beşiktaş ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı #2

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