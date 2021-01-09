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- Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Ljajic, Gökhan ve Mensah kadroya alınmadı
Yarın (pazar) deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kafileye dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Ghezzal ise kadroya alındı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 13:09
- Güncelleme : 09.01.2021 - 13:25
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu maç öncesi şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, kafileye dahil edilen isimler açıklandı.
3 EKSİK VAR
Kartal'da, sakatlıkları bulunan Ljajic, Gökhan Töre ve Mensah kadroda yer almadı.
Açıklanan kamp kadrosu şu şekilde: