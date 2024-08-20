Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları başladı Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Beşiktaş, Lugano ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçına hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İSVİÇRE'YE GİDECEK

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İsviçre’nin Zürih kentine gidecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)