Beşiktaş'ta Lugano maçının hazırlıkları devam ediyor Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA

Süper Lig'in 3'üncü haftasını bay geçecek Beşiktaş, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.

Antrenman, iki takım halinde oynanan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

BEŞİKTAŞ, 1 GÜN İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar; Lugano maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Salı günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)