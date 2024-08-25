Beşiktaş'ta Lugano maçının hazırlıkları devam ediyor
DHA

Süper Lig'in 3'üncü haftasını bay geçecek Beşiktaş, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.

Antrenman, iki takım halinde oynanan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

BEŞİKTAŞ, 1 GÜN İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar; Lugano maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Salı günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)