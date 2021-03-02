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    Beşiktaş'ta maaş ve primler zamanında ödeniyor

    Beşiktaş'ta maaş ve primler zamanında ödeniyor

    Geçtiğimiz sezondan ders çıkaran Beşiktaş yönetimi, bu sezon maaş ve primleri zamanında yatırarak oyuncuların sadece saha içine odaklanmasını sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 10:05
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    Ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu sezon prim sistemini uygulamaya soktuğu öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon yaşanan maaş krizinden ders çıkaran siyah-beyazlı yönetimin, kazanılan her maçın ertesi günü oyuncuların hesabına prim yatırdığı, bunun da takım içinde sevinçle karşılandığı belirtildi.

    Beşiktaş ta maaş ve primler zamanında ödeniyor #1

    PRİM 50 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

    Şampiyonluk yarışında oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını isteyen yönetimin, primlere de zam yaptığı öğrenildi.

    30 bin liralık primi 50 bin liraya çıkaran yönetimin bu kararı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı da bir hayli mutlu etti.

    Beşiktaş ta maaş ve primler zamanında ödeniyor #2

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