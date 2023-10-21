Beşiktaş'ta Mert Günok, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok, Galatasaray derbisinin ilk yarısında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu kritik maçın ilk yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.

Maçın 28. dakikasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleci Mert Günok'u geçip sol çapraz dar açıdan vuruşunu yaptı, savunmada Colley topu çizgi üzerinden çıkardı.

VAR uyarısı sonrası Mert, kırmızı kart gördü

Bu pozisyonun ardından VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Halil Umut Meler, kaleci Mert Günok'un Icardi ile girdiği pozisyonu monitörden izledi ve ceza sahası dışında elle oynama sebebiyle Mert'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Böylelikle Mert, kariyeri boyuncu ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş taraftarı tepkili

Bu olayın ardından siyah-beyazlı takımda değişiklik yaşandı. Milot Rashica yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Öte yandan hakem Halil Umut Meler'in verdiği bu karar sonrası Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada büyük bir gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, elin doğal konumda olduğunu savundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)