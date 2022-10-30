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    Beşiktaş'ta Mert Günok kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldı

    Beşiktaş'ta Mert Günok kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş, kalede Mert Günok'u tercih etti.
    • 30.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 16:28
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    Süper Lig'de Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek.

    Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 7. sırada bulunuyor.

    Şenol Güneş, Beşiktaş ile 200. maçına çıkacak

    Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.

    Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.

    Beşiktaş ta Mert Günok kaleyi Ersin Destanoğlu ndan devraldı #1

    Kalede Mert Günok görev alacak

    Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 11 gol yiyen ve gösterdiği performansla eleştirilen Ersin Destanoğlu yerine uzun süredir formasından uzak kalan Mert Günok'u tercih etti.

    33 yaşındaki kaleci, en son 27 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 mağlup olduğu Giresunspor maçında forma giymişti. Deneyimli isim, yeşil-beyazlılara karşı sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Beşiktaş ta Mert Günok kaleyi Ersin Destanoğlu ndan devraldı #2

    Beşiktaş ta Mert Günok kaleyi Ersin Destanoğlu ndan devraldı #3


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