Beşiktaş'ta Mert Günok'la sözleşme uzatma zamanı

Haber Merkezi

Beşiktaş kaptanı Mert Günok, kaledeki performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım üst üste 4. sezon şampiyonluk yarışından erken kopsa da milli file bekçisi, istikrarını korumayı başarıyor.

Mert Günok, Süper Lig'de Rizespor ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la oynanan son iki maçta kalesinde adeta devleşti.

Rize'de 5, Sivas'ta 4 müthiş kurtarışa imza atan deneyimli kaleci, Beşiktaş'ı ayakta tutan isimdi. Kartal, Rize'den 1 puanla dönerken, Sivas'ta tek golle galip geldi.

YENİ TEKLİF 3 YILLIK

Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mert'in sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeye karar verdi.

Buna göre 35 yaşındaki başarılı kaleciye önümüzdeki günlerde sözleşme uzatma teklifi yapılacak. Mert'e sunulacak teklifin 3 yıllık olması planlanıyor.

KARİYERİNİN SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ

Başakşehir'den 2021'de transfer edilen milli kaleci de kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

1 Mart'ta 36 yaşına girecek Mert, futbol hayatını siyah-beyazlı forma altında noktalamayı da hedefliyor.

Tecrübeli kaleci daha önce 40 yaşına kadar sahalarda olmak istediğini açıklamıştı. Mert'in bu plan doğrultusunda 4-5 yıl daha Beşiktaş'ta kalmanın hesaplarını yaptığı aktarıldı.