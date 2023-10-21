Beşiktaş'ta Milot Rashica eski takımı Galatasaray'a karşı oynadı Beşiktaş’ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray’a karşı deplasmanda oynanan mücadeleye 11’de başladı. Hücum oyuncusu, 30. dakikada ise zorunlu olarak oyun kenarına geldi.

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Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’a konuk oldu.

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu Milot Rashica da ilk kez eski takımına karşı forma giymiş oldu.

Beşiktaş'ta maçın 30. dakikasında Mert Günok'un doğrudan kırmızı kart görmesi üzerine takım 10 kişi kaldı. Bunun üzerine ise Milot Rashica kenara geldi ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Geçen sezon Galatasaray forması giymişti

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan ve toplam 30 müsabakada 6 gol, 7 asiste imza atan Rashica, sezon başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Kosovalı futbolcu, Kartal ile bu sezon 6’sı lig, 2’si Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.