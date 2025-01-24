Beşiktaş'ta Milot Rashica sevinci

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Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan ve sakatlıklar dolayısıyla da hem Avrupa'da hem de ligde maçlar kaçıran Milot Rashica, Athletic Bilbao mücadelesinde patlama yaptı.

Rashica, attığı 2 şık golle fark yarattı. Bir de asist yaptı. Yıldız futbolcunun, Rafa Silva ile uyumu inanılmazdı.

SON GOLÜNÜ 22 EYLÜL'DE ATMIŞTI

Beşiktaş'taki son golünü 22 Eylül'de Süper Lig'de Eyüpspor'a atan başarılı kanat oyuncusu, 122 gün sonra ağları havalandırdı.

Kosovalı futbolcunun bu performansı teknik heyetten de tam not aldı.