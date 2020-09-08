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    Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş'ta performansı yeterli bulunmayan Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı. 2 futbolcu da çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 11:22
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    Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı

    Bu sezon maddi sıkıntılardan ve limit yetersizliğinden dolayı transfer döneminde etkin bir rol oynayamayan Beşiktaş'ta 2 futbolcunun bileti kesildi.

    Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

    Beşiktaş ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı #1

    İSTEKSİZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYOR

    Daha önce kadroda düşünülmedikleri kendilerine iletilen Mirin ve Douglas antrenmanlardaki isteksiz tavırlarıyla da dikkat çekiyordu. İki isim de Beşiktaş yönetiminden gelen "Kendinize kulüp bulun" talimatını görmezden gelerek takımda kalmak istediklerini belirtmişlerdi.

    Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

    Beşiktaş ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı #2

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