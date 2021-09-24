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    Beşiktaş'ta Montero da kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta Montero da kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Francisco Montero da Altay maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:57
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    Beşiktaş, Altay maçı öncesi Francisco Montero'nun kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

    ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU...

    İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

    "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

    Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
    Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

    Beşiktaş ta Montero da kadrodan çıkarıldı #1

    BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇINDAKİ EKSİKLERİ

    Francisco Montero
    Cyle Larin
    Welinton Souza
    Michy Batshuayi
    Rachid Ghezzal
    Domagoj Vida
    Alex Teixeira
    Kevin N'Koudou
    Necip Uysal
    Mehmet Topal
    Valentin Rosier

    Beşiktaş ta Montero da kadrodan çıkarıldı #2

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