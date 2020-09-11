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- Beşiktaş'ta Montero'nun lisansı çıkarılmadı
Beşiktaş'ta Montero'nun lisansı çıkarılmadı
Limit problemi nedeniyle sınırlı sayıda futbolcu lisansı çıkartabilen Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya Trabzonspor maçı öncesi lisans çıkartmadı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi diğer mevkiler.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 18:20
- Güncelleme : 11.09.2020 - 18:20
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde son hazırlıklar yapılırken, sürpriz bir haber geldi.
MONTERO'YA LİSANS ÇIKARILMAYACAK
TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero'nun lisansı çıkarılmadı, İspanyol oyuncu Trabzonspor maçında oynayamayacak.
Beşiktaş'ın, Montero yerine, önce gelecek yeni transferlere lisans çıkarma kararı aldığı ve genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı belirtildi.