Dolar
7.4777
0.3893%
Euro
8.8498
0.5042%
Altın
1949.34
0.1613%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
468.688
0.5412%
Bitcoin
77040.29
-0.7436%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Beşiktaş'ta Montero'nun lisansı çıkarılmadı

    Limit problemi nedeniyle sınırlı sayıda futbolcu lisansı çıkartabilen Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya Trabzonspor maçı öncesi lisans çıkartmadı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi diğer mevkiler.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 18:20
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 18:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Montero'nun lisansı çıkarılmadı

    Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde son hazırlıklar yapılırken, sürpriz bir haber geldi.

    MONTERO'YA LİSANS ÇIKARILMAYACAK

    TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero'nun lisansı çıkarılmadı, İspanyol oyuncu Trabzonspor maçında oynayamayacak.

    Beşiktaş'ın, Montero yerine, önce gelecek yeni transferlere lisans çıkarma kararı aldığı ve genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı belirtildi.

    Beşiktaş ta Montero nun lisansı çıkarılmadı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir