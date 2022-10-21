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    Beşiktaş'ta Muleka kararı

    Sakatlığı bulunan Weghorst'un yerine en uçta Demokratik Kongolu futbolcuya görev verecek olan İsmael, Cenk Tosun'u da kanatta oynatacak.
    • 21.10.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:21
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    Beşiktaş'ta Muleka kararı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sakatlığı bulunan Wout Weghorst'un yerine Hatayspor karşısında Jackson Muleka'yı mı yoksa Cenk Tosun'u mu santrfor oynatacağı konusundaki kararını verdi.

    Hürriyet'in haberine göre; Ismael, tercihini Demokratik Kongolu futbolcudan yana kullanırken, Cenk'in kanatta görev alması bekleniyor.

    Beşiktaş kariyerinde ilk kez santrfor mevkisinde oynayacak olan Muleka, daha önce siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçın 6'sında sağ, 4'ünde sol kanatta forma giydi.

    Kasımpaşa'da 12 gol attı

    Kanatta oynamasına karşın 4 gol atmayı başaran Muleka'nın istatistikleri de santrforda daha başarılı olduğunu gösteriyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Kasımpaşa'da santrfor mevkisinde görev yapmış ve 14 maçta 12 gol atmıştı. Muleka, en uçta oynadığı zaman kendisini daha rahat hissettiğini de sık sık dile getiriyor.

    Beşiktaş ta Muleka kararı #1


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