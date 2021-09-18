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Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

Son dönemde takımda sakatlık sorunları yaşayan Beşiktaş'ta son olarak Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlar kervanına katıldı.