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    Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

    Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

    Son dönemde takımda sakatlık sorunları yaşayan Beşiktaş'ta son olarak Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlar kervanına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 20:27
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    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu.

    YERİNE PJANIC GİRDİ

    Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Necip Uysal yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

    Karşılaşmanın 21'inci dakikasında sakatlanan tecrübeli orta sahanın yerine Miralem Pjanic oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş ta 2 oyuncu daha sakatlandı #1

    MEHMET TOPAL DA SAKATLANDI

    Öte yandan mücadelenin 36. dakikasında Mehmet Topal da sakatlandı. Deneyimli oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş ta 2 oyuncu daha sakatlandı #2

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    TOPLAM SAKAT SAYISI 10'A ÇIKTI

    Beşiktaş'ta bu 2 futbolcunun sakatlanmasıyla sakat oyuncu sayısı 10'a çıktı. Siyah-beyazlılarda Hasic, Teixeira, Nkoudou, Vida, Umut Meraş, Welinton, Rosier, Atakan Üner sakatlıkları bulunan diğer isimler olarak dikkat çekiyor.

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