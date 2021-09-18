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Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı
Son dönemde takımda sakatlık sorunları yaşayan Beşiktaş'ta son olarak Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlar kervanına katıldı.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 19:29
- Güncelleme : 18.09.2021 - 20:27
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu.
YERİNE PJANIC GİRDİ
Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Necip Uysal yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 21'inci dakikasında sakatlanan tecrübeli orta sahanın yerine Miralem Pjanic oyuna dahil oldu.
MEHMET TOPAL DA SAKATLANDI
Öte yandan mücadelenin 36. dakikasında Mehmet Topal da sakatlandı. Deneyimli oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
TOPLAM SAKAT SAYISI 10'A ÇIKTI
Beşiktaş'ta bu 2 futbolcunun sakatlanmasıyla sakat oyuncu sayısı 10'a çıktı. Siyah-beyazlılarda Hasic, Teixeira, Nkoudou, Vida, Umut Meraş, Welinton, Rosier, Atakan Üner sakatlıkları bulunan diğer isimler olarak dikkat çekiyor.