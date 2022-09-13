Beşiktaş'ta Necip Uysal eleştirilerin odağında

Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta golden önce pas hatası yapan Necip Uysal eleştirilen hedefindeki isim oldu.

Beşiktaş , Süper Lig ’in 6. haftasında Başakşehir’i ağırladı.

Mücadelenin 72. dakikasında Başakşehir, Bertrand Traore'nin golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlıların Necip Uysal ile çıkarken kaptırdığı topta Keny, sağ çaprazdaki Bertrand Traore'ye bıraktı. Onun sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Oyundan çıkarken su şişesini tekmeledi

Bu golün ardından Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Dakikalar 75'i gösterdiğinden siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Gedson Fernandes oyundan çıkan isimler oldu. Yerlerine ise yeni transfer Tayyip Talha Sanuç ile Cenk Tosun girdi.

Bu değişiklik sırasında kaptan Necip Uysal kenara gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tecrübeli futbolcu kenara geldikten sonra bir hayli sinirlendi. Necip Uysal kulübeye gelirken su şişesini tekmeledi ve yedek kulübesinin içinde de su şişesini fırlattı.

Necip Uysal'a büyük linç

Sosyal medyada da büyük eleştiri alan Uysal'a "Seni takımda istemiyorum." tarzında yüzlerce tweet atılırken Valerien Ismael'in nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.

Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynamasını eleştirdi.

Beşiktaş'la ilgili konuşan Feyyaz Uçar "Necip kardeşimize artık yapabileceği takımlarda şans vermemiz lazım. Bu kardeşimize ne yapsak olmuyor. Yapabileceklerinden daha fazla şey istemeye gerek yok. Kader de ağlarını örüyor sanki, bir şekilde Necip oynuyor." dedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)