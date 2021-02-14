Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
349.498
4.67%
EXEN Coin
17.55
-1.62%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C
    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

    Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Oğuzhan Özyakup için sakatlık duyurusu geldi. Tecrübeli futbolcunun 15 gün formasından uzak kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın cumartesi günkü antrenmanında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili açıklama yaptı.

    Siyah-beyazlıların açıklamasında "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

    Beşiktaş ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı #1

    HANGİ MAÇLARDA YOK?

    15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

    Tecrübeli ismin Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağına ise daha sonra yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.

    Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçında oynayamayacak oyuncuları:

    Domagoj Vida

    Fabrice N'Sakala

    Rıdvan Yılmaz

    Oğuzhan Özyakup

    Francisco Montero

    Dorukhan Toköz (Belirsiz)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir