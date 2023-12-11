Beşiktaş'ta olay! Aboubakar dahil 5 futbolcu kadro dışı Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

ensonhaber.com

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ilk icraatını gerçekleştirdi.

Kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda yönetim ve teknik heyetten neşter geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana olduğu belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

5 oyuncunun istatistikleri

Vincent Aboubakar: Bu sezon 3 kere sakatlık yaşayan ve toplamda 4 maç kaçıran Vincent Aboubakar en son golünü 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor maçında kaydetti. Bu sezon toplamda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gollük katkı sağladı.

Valentin Rosier: Bu sezon ikinci kez sakatlanan ve son sakatlığını hala atlatamayan Valentin Rosier, Konferans Ligi'nde oynann Lugano maçında 61. dakikada kırmızı kart görmüştü ve Beşiktaş o maçı 3-2 kaybederek Şenol Güneş ile yollarını ayırmıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Eric Bailly: Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlık sorunlarıyla taraftarlardan tepki gören Eric Bailly, son oynanan derbide gösterdiği performansla birlikte kadro dışı bırakıldı.

Jean Onana: Sezon başında 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak gösterdiği performansla yedek kulübesine dahi girmekte zorlanan Jean Onana, Beşiktaş ile 10 resmi karşılaşmada süre buldu ve bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

Rachid Ghezzal: 2021 yılında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ancak son 2 sezondur sakatlıklardan dolayı maçlara çıkmakta zorlanan Rachid Ghezzal,bu sezon 3 kez sakatlandı ve toplamda 7 maç kaçırdı. Sakat olmadığı süre zarfında 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.