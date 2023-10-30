Beşiktaş'ta olay var! Burak Yılmaz tecrübeli futbolcuyu idmandan kovdu

ensonhaber.com
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.
Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i gönderdi.
2 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Gol katkısı yapamadı
30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış