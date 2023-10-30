Beşiktaş'ta olay var! Burak Yılmaz tecrübeli futbolcuyu idmandan kovdu Beşiktaş'ın hocası Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları ve isteksizliği nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i gönderdi.

2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Gol katkısı yapamadı

30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.