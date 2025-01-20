Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ilk idmanına çıktı

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı ve yeni Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelerek takımın hedeflerini belirledi.

BİR YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Başkan Adalı, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, Solskjaer'in göreve başlamasının ardından kulüp için yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Başarılı bir sezon için takımın birlik ve beraberlik içinde çalışmasının önemini dile getiren Adalı, teknik direktör ve oyunculara başarı dileklerini iletti.

SOLSKJAER'İN İLK İDMANI

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'taki ilk antrenmanında futbolcularla yakından ilgilendi.

Kendi oyun felsefesi hakkında bilgi veren Solskjaer, takımın yüksek hedeflere ulaşabilmesi için futbolculardan beklentilerini açıkça dile getirdi.

Antrenman boyunca tempo belirleyen ve futbolcularıyla yakından iletişim kuran Solskjaer, yeni sezona dair umutlu bir atmosfer oluşturdu.