Beşiktaş'ta Omar Colley belirsizliği! Antrenmanda yer aldı

Haber Merkezi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçının hazırlıklarını çarşamba günü yaptığı antrenmanla tamamladı.
OMAR COLLEY ANTREMANDAYDI
PAOK kulübüyle transfer görüşmeleri yapan Omar Colley, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli stoper, görev verilmesi halinde Lugano maçında forma giyebilecek.
YUNANİSTAN'A GİDEBİLİR
Yunanistan ekibi, Colley için girişimlerini hızlandırdı. Colley'nin Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmeleri devam ederken, transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
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