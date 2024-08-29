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Beşiktaş'ta Omar Colley belirsizliği! Antrenmanda yer aldı

Beşiktaş'ta Omar Colley belirsizliği! Antrenmanda yer aldı Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarını çarşamba günü yapılan antrenmanla tamamladı. Transfer görüşmeleri devam eden Omar Colley de antrenmanda yer aldı ve görev verilmesi durumunda Lugano karşısında forma giyebilir.