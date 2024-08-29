Beşiktaş'ta Omar Colley belirsizliği! Antrenmanda yer aldı
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Beşiktaş, UEFA play-off turundaki Lugano maçının hazırlıklarını çarşamba günü yaptığı antrenmanla tamamladı.

OMAR COLLEY ANTREMANDAYDI

PAOK kulübüyle transfer görüşmeleri yapan Omar Colley, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli stoper, görev verilmesi halinde Lugano maçında forma giyebilecek.

YUNANİSTAN'A GİDEBİLİR

Yunanistan ekibi, Colley için girişimlerini hızlandırdı. Colley'nin ile sözleşme fesih görüşmeleri devam ederken, transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.