Beşiktaş'ta Omar Colley yine sahneye çıktı Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Başakşehir maçında kaydettiği golle ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı.

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Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golü 16. dakikada Omar Colley’den gelirken, Başakşehir ise 90+5’te Emirhan İlkhan’ın golüyle beraberliği yakaladı.

Beşiktaş'ta Omar Colley, bu golle ligdeki gol sayısını da 6’ya yükseltmiş oldu.

Son olarak Hatayspor, ağlarını sarstı

Süper Lig’de son golünü 18. haftadaki Hatayspor müsabakasında 25 Aralık 2023 tarihinde atan 31 yaşındaki futbolcu, uzun süreli gol hasretine de son verdi.

Colley, Hatayspor’un yanı sıra Alanyaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Pendikspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Avrupa'da da bir golü var

Savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev'le deplasmanda oynanılan ve 3-2 kazanılan maçta da ağları sarsmıştı.