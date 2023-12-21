Beşiktaş'ta Omar Colley'in golü VAR kontrolü sonrasında geçerli sayıldı! Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçının 9. dakikasında Omar Colley ile golü buldu. Savunma oyuncusunun golü ilk başta iptal edilirken, daha sonra geçerlilik kazandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ta Omar Colley'nin bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında geçerlilik kazandı.

Gol ilk olarak sayılmadı

Dakikalar 9'u gösterdiğinde ceza yayının birkaç adım gerisinden kullanılan endirekt serbest vuruşta Salih Uçan topa dokundu ve Cenk Tosun sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı.

Barajdan seken topu önüne alıp altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Omar Colley sağ ayağıyla sol köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Colley'in topu önüne alırken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

VAR uyarısı kararı değiştirdi

Ardından VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ümit Öztürk pozisyonda faul olmadığına karar verdi ve orta noktayı gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)