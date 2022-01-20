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- Beşiktaş'ta Önder Karaveli etkisi
Beşiktaş'ta Önder Karaveli etkisi
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 14:25
- Güncelleme : 20.01.2022 - 14:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etmişti.
Siyah-beyazlılarda kimin göreve geleceği merak konusu olmuş ve Önder Karaveli ile yola devam etme kararı alınmıştı.
ÖNDER HOCA, BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Karaveli seçiminin ardından toparlanmaya başlayan Beşiktaş'ta, hasta takım ayağa kalktı ve savaşçı kimliğini geri kazandı. Önder Hoca geldiğinde Kartal dokuzuncu sıradaydı.
7 MAÇTA 14 PUAN, 1 MAĞLUBİYET
Zorlu dönemde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, tam 16 hafta sonra üst üste galibiyet almayı başardı.
Başarılı sonuçlarla orta sıralardan kurtulan siyah-beyazlılar zirveye yaklaşmış durumda.
HEDEF MİLLİ ARA ÖNCESİ YENİ MALATYASPOR GALİBİYETİ
Zirveye yaklaşılmasıyla birlikte şimdi hedef, cumartesi günü Yeni Malatya'yı da yenerek milli araya üçte üç yaparak ve kalan haftalara çok daha iddialı bir Beşiktaş olarak girmek.