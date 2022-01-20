Beşiktaş'ta Önder Karaveli etkisi

Sergen Yalçın dönemi sonrası göreve getirilen Önder Karaveli, siyah-beyazlıların başında çıktığı 7 maçta aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyetle 14 puan topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etmişti.

Siyah-beyazlılarda kimin göreve geleceği merak konusu olmuş ve Önder Karaveli ile yola devam etme kararı alınmıştı.

ÖNDER HOCA, BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI

Karaveli seçiminin ardından toparlanmaya başlayan Beşiktaş'ta, hasta takım ayağa kalktı ve savaşçı kimliğini geri kazandı. Önder Hoca geldiğinde Kartal dokuzuncu sıradaydı.

7 MAÇTA 14 PUAN, 1 MAĞLUBİYET

Zorlu dönemde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, tam 16 hafta sonra üst üste galibiyet almayı başardı.

Başarılı sonuçlarla orta sıralardan kurtulan siyah-beyazlılar zirveye yaklaşmış durumda.

HEDEF MİLLİ ARA ÖNCESİ YENİ MALATYASPOR GALİBİYETİ

Zirveye yaklaşılmasıyla birlikte şimdi hedef, cumartesi günü Yeni Malatya'yı da yenerek milli araya üçte üç yaparak ve kalan haftalara çok daha iddialı bir Beşiktaş olarak girmek.