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    Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin aylık maaşı 8 bin TL

    Beşiktaş’ın Kayserispor karşısında elde ettiği 4-2’lik kritik galibiyette yaptığı isabetli değişikliklerle büyük pay sahibi olan Önder Karaveli’nin, 8 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:39
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    Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin aylık maaşı 8 bin TL

    Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın’ın istifası ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    Son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla kurduğu iletişimle dikkat çeken UEFA pro-lisans sahibi Karaveli, siyah-beyazlı yöneticilerin takdirini topladı.

    Beşiktaş ta Önder Karaveli nin aylık maaşı 8 bin TL #1

    YÖNETİCİLER ÖZEL OLARAK TEBRİK ETTİ

    Beşiktaşlı yöneticilerin, karşılaşmadan sonra bir araya geldikleri Önder Karaveli’yi galibiyet için özel olarak tebrik ettikleri öğrenildi.

    Zorlu süreçte teklifi kabul ederek sahaya inen ve herkesin alkışını toplayan 47 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki dönemde de yönetim kurulunun uygun göreceği tüm görevlere hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

    Beşiktaş ta Önder Karaveli nin aylık maaşı 8 bin TL #2

    AYLIK 8 BİN TL KAZANIYOR

    Uzun yıllardır Beşiktaş Kulübü çatısı altında çalışan Önder Karaveli’nin, Süper Lig’de görev yapan meslektaşlarıyla kıyaslanmayacak bir maaş aldığı ortaya çıktı.

    Milliyet'in haberine göre; efsane isim Serpil Hamdi Tüzün döneminde siyah-beyazlıların altyapısında top koşturan Karaveli’nin, aylık yalnızca 8 bin lira kazandığı aktarıldı.

    BEŞİKTAŞ 2 MİLYON 200 BİN LİRA PRİM ALDI

    Beşiktaş, Kayserispor’u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtırken, 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi de kazandı. Bu prim, Önder Karaveli'nin maaşının tam 275 katı.

    8 bin lira maaşla çalışan Karaveli yönetiminde elde edilen bu galibiyet ve prim, ‘Her şey para değil’ dedirtti.

    Beşiktaş ta Önder Karaveli nin aylık maaşı 8 bin TL #3

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