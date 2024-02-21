Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain gerçekleri! İşte sahalara dönüş tarihi... Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı konuşulan ancak lisansı dondurulmayan Alex Oxlade-Chamberlain, nisan ayında sahalara dönebileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Oxlade-Chamberlain hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bir süre daha forma giyemeyecek olan İngiliz futbolcunun lisansının çıkarılması ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

Sezonu kapattı dediler ama...

Üst adale yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain'in sezonu kapattığı ileri sürülmüş ve yönetimin İngiliz yıldızın lisansını askıya almak istediği belirtilmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; sahalara erken dönme umudu taşıyan İngiliz futbolcunun, lisansının askıya alınmasını bu sebeple istemediği ve "Nisan ayında sahalara dönebilme ihtimalim var. Dolayısıyla sezonun son bölümüne yetişebilirim." dediği öğrenildi.