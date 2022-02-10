Beşiktaş'ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak

Ara transferde başka takıma gitmeyi kabul etmeyen Jermain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve N'Sakala yarım sezonda Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş 'ta kadro dışı durumunda bulunan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens devre arası takımdan ayrılmadı.

Bu 4 oyuncu arasında sadece Ljajic için teklifler gelirken 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul dışına çıkmak istemediği için Giresunspor ve Yeni Malatyaspor'u geri çevirdi.

Başakşehir ile anlaşması ise Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerine takıldı. Diğer üç isme hiçbir kulüp tarafından teklif yapılmadı.

YARIM SEZONDA KAZANACAKLARI DUDAK UÇUKLATTI

Yarım sezonluk ücretleri 3.2 milyon euro (50 milyon TL) olan 4 ismin yükü yine Beşiktaş'ın omuzlarına kalmış oldu.

Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek bu oyunculardan kurtulacağı günü iple çekiyor.

TAKIMDAN AYRI HAREKET EDİYORLAR

Takımdan ayrı bir şekilde hareket eden, A takım binasını ve yemekhanesini kullanamayan bu oyuncular, çalışmalarını 3 numaralı sahada gerçekleştiriyor.