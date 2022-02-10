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    Beşiktaş'ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak

    Ara transferde başka takıma gitmeyi kabul etmeyen Jermain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve N'Sakala yarım sezonda Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:44
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    Beşiktaş'ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak

    Beşiktaş 'ta kadro dışı durumunda bulunan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens devre arası takımdan ayrılmadı.

    Bu 4 oyuncu arasında sadece Ljajic için teklifler gelirken 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul dışına çıkmak istemediği için Giresunspor ve Yeni Malatyaspor'u geri çevirdi.

    Başakşehir ile anlaşması ise Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerine takıldı. Diğer üç isme hiçbir kulüp tarafından teklif yapılmadı.

    Beşiktaş ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak #1

    YARIM SEZONDA KAZANACAKLARI DUDAK UÇUKLATTI

    Yarım sezonluk ücretleri 3.2 milyon euro (50 milyon TL) olan 4 ismin yükü yine Beşiktaş'ın omuzlarına kalmış oldu.

    Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek bu oyunculardan kurtulacağı günü iple çekiyor.

    Beşiktaş ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak #2

    TAKIMDAN AYRI HAREKET EDİYORLAR

    Takımdan ayrı bir şekilde hareket eden, A takım binasını ve yemekhanesini kullanamayan bu oyuncular, çalışmalarını 3 numaralı sahada gerçekleştiriyor.

    Beşiktaş ta oynamayan 4 oyuncu yarım sezonda 3.2 milyon euro alacak #3


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