Beşiktaş'ta Paulista sakatlandı mı! Galatasaray maçı krizi

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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığı, stoper bölgesinde sıkıntı meydana getirdi.

Tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu, Konya maçında riske edilmeyecek. Teknik direktör Bronckhorst, 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle ilgili ikilem yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, 24 Ekim'de Lyon, 28 Ekim'de ise Galatasaray ile karşılaşacak. Lyon maçı Avrupa için, derbi ise şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor.

SAKATLIĞI NÜKSEDEBİLİR

Hollandalı hoca, tecrübeli futbolcuyu her iki maçta da oynatmak istiyor. Ancak bu durum, sakatlığın nüksetmesine sebep olabilir. Van Bronckhorsta'un tercihinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.