Beşiktaş'ta performansıyla tartışılan isim Ciro İmmobile

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen isim Ciro İmmobile'nin performansı tartışılıyor.

Sezona harika başlayan İtalyan forvet, ligin son 16 haftada sadece 2 gol attı ve eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yıllık maaşı 6 milyon euroyu aşan İmmobile'nin son dönemde hayal kırıklığı yaratan performansı bardağı taşırdı.

SON DÖNEMİN EN ETKİSİZ İSMİ OLDU

Yüksek maaş maliyeti ve formsuzluğu nedeniyle İmmobile'nin sezon sonu takımdan gönderilmesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir girişim yok.

İmmobile'nin bir türlü yükselmeyen performansı siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekerken Beşiktaş'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu forvette denemeye başladı.

YÜKSEK MAAŞI DÜŞÜNDÜYOR

Solskjaer'den formayı kapan Semih, hem Sivasspor hem de Kayserispor karşılaşmalarında ağları havalandırdı.

Öte yandan Beşiktaş’ta futbol takımının aylık maaş bütçesi 7 milyon euro seviyesinde.

Yönetim yapacağı tasarruf hamleleriyle bu rakamı 4.5-5 milyon euro seviyesine çekmek istiyor.

31 MAÇTA 14 GOL ATTI

Gelecek yaz yapılacak transferler de bu program dahilinde yapılacak.

19/20 sezonunda Lazio'da 36 gol atarak Avrupa'da gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 31 maçta 14 gol 3 asistle mücadele etti.