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Beşiktaş'ta performansıyla tartışılan isim: Tayyip Talha Sanuç...

Beşiktaş'ta performansıyla tartışılan isim: Tayyip Talha Sanuç... Beşiktaş'ta dün akşam Göztepe karşısında takımını 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 3 sezonda 35 maça ilk 11'de başlayan genç oyuncunun bu karşılaşmaların 7'sinde sakatlık 2'sinde de kırmızı kart nedeniyle maçı tamamlayamadığı öğrenildi.