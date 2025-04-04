Beşiktaş'ta performansıyla tartışılan isim: Tayyip Talha Sanuç...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin ardından moraller yüksekti.
Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe karşılaşmasına da morali çıkan siyah-beyazlılar, maça istediği gibi başladı.
Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti.
TAYYİP TALHA'NIN MÜDAHALESİ MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşmada dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise Tayyip Talha Sanuç yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.
37. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş pozisyonun devamında bir de üstüne frikikten gol yedi.
Böylelikle siyah-beyazlılar Göztepe karşısında 3-1 geriye düşerek Türkiye Kupası'na veda etti.
3 SEZONDA 35 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI: 9 KERE OYUNDAN ERKEN ÇIKTI
Karşılaşmanın ardından oyundan atılarak takımını 10 kişi bırakan Tayyip Talha'nın performansı tartışma konusu oldu.
2022'de Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'un, 3 sezonda 35 maça ilk 11'de başladığı öğrenildi.
Tayyip'in bu 35 maçın 7'sinde sakatlık, 2'sinde kırmızı kart sebebiyle oyundan erken çıktığı da ortaya çıktı.
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