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Beşiktaş'ta Pjanic de sakatlandı
Altay deplasmanına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlanarak oyundan çıktı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 20:48
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 11 eksikle Altay’a konuk oldu. Altay deplasmanında Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.
Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
EKSİKLER 12 OLDU
- Vida
- Welinton
- Montero
- Necip
- Mehmet Topal
- Pjanic
- Ghezzal
- N'Koudou
- Alex Teixeira
- Larin
- Batshuayi
- Rosier (Cezalı)