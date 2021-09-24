Beşiktaş'ta Pjanic de sakatlandı

Beşiktaş'ta Pjanic de sakatlandı

Altay deplasmanına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 11 eksikle Altay’a konuk oldu. Altay deplasmanında Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.

Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

EKSİKLER 12 OLDU