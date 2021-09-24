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    Beşiktaş'ta Pjanic de sakatlandı

    Altay deplasmanına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 20:48
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    Beşiktaş'ta Pjanic de sakatlandı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 11 eksikle Altay’a konuk oldu. Altay deplasmanında Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.

    Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

    Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

    EKSİKLER 12 OLDU

    1. Vida
    2. Welinton
    3. Montero
    4. Necip
    5. Mehmet Topal
    6. Pjanic
    7. Ghezzal
    8. N'Koudou
    9. Alex Teixeira
    10. Larin
    11. Batshuayi
    12. Rosier (Cezalı)

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