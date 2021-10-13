Beşiktaş'ta Pjanic seferberliği

Adale sakatlığını büyük ölçüde atlatan Miralem Pjanic, bireysel çalışmalara başladı. Sağlığına bir an önce kavuşması için sağlık ekibi seferber oldu.

Siyah-beyazlıların transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Altay mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan ve 3 haftadır takımdan ayrı konumda bulunan başarılı futbolcu, problemini büyük ölçüde atlattı.

Milli arada yoğun tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki ön libero, formasına dönmeye oldukça yakın...

SERGEN YALÇIN HAZIR OLMASINI İSTİYOR

Süper Lig ’de cuma günü Başakşehir’le oynanacak karşılaşmanın önceki gün başlayan hazırlıklarında düz koşu yapan Bosna Hersekli yıldız, dünkü antrenmanda da bireysel çalışıp ardından tedaviye geçti.

Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde 100 hazır olmasını beklediği kaydedildi.

SPORTING MAÇINA DA SAKLAYABİLİR

Durumunun iyiye gitmesi halinde Pjanic’i Başakşehir’le cuma günü oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın, aksi bir durumda başarılı futbolcuyu riske etmeyeceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu 3. maçında 19 Ekim Salı günü Sporting’le Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı düşünen Yalçın’ın, bundan dolayı Pjanic’i bu önemli müsabakaya saklayabileceği ifade edildi.