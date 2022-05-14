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    Beşiktaş'ta Pjanic ve Ersin'in sağlık durumu

    Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun ayak bileğinde gerilmeye ve kanamaya saptanırken Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu tespit edildi.
    • 14.05.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 16:07
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    Beşiktaş'ta Pjanic ve Ersin'in sağlık durumu

    Süper Lig'de bu sezon teknik direktörlük konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, ligde istediğini alamadı ve önümüzdeki sezon hazırlıklarını şimdiden başlattı.

    Hazırlıklar devam ederken diğer yandan da siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu'nun ve Miralem Pjanic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Beşiktaş ta Pjanic ve Ersin in sağlık durumu #1

    Ersin'in ve Pjanic'in tedavisine başlandı

    Oyuncuların tedavisine başlandığını belirten Beşiktaş,"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri ile açıklama yaptı.

    Beşiktaş ta Pjanic ve Ersin in sağlık durumu #2


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