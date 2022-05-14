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- Beşiktaş'ta Pjanic ve Ersin'in sağlık durumu
Beşiktaş'ta Pjanic ve Ersin'in sağlık durumu
- 14.05.2022 - 16:03
- Güncelleme : 14.05.2022 - 16:07
Süper Lig'de bu sezon teknik direktörlük konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, ligde istediğini alamadı ve önümüzdeki sezon hazırlıklarını şimdiden başlattı.
Hazırlıklar devam ederken diğer yandan da siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu'nun ve Miralem Pjanic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ersin'in ve Pjanic'in tedavisine başlandı
Oyuncuların tedavisine başlandığını belirten Beşiktaş,"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri ile açıklama yaptı.