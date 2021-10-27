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    Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef antrenmana katılmadı

    Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Miralem Pjanic antrenmana katılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:05
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    Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef antrenmana katılmadı

    Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı takımda Josef De Souza ve Miralem Pjanic, risk analizi raporu sonrasında toparlanma programına dahil edildi.

    ANTRENMANA KATILMADILAR

    İki futbolcu, antrenmanda yer almadı ancak Hatayspor karşılaşmasında oynamalarına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığının ardından takıma geri döndü. Kevin N'Koudou'nun tedavisi devam etti.

    Beşiktaş ta Pjanic ve Josef antrenmana katılmadı #1

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